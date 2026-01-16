"С его интеллектом, физическими возможностями, наверное, Испания подходит Батракову. Но к переезду нужно быть готовым — не будет такого, что Лёша перейдёт и сразу заиграет, и начнёт забивать, как в РПЛ. Если вдруг такое произойдёт, я буду только счастлив, но Испания — это совсем другой уровень футбола. Нужно подходить к этому постепенно", — приводит слова Иосифова "Чемпионат".
Никита Иосифов ранее был игроком "Локомотива". Летом 2021 года он перешел в испанский "Вильярреал".
20-летний Батраков выступает за основной состав железнодорожников с 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и оформил 6 ассистов.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.
Экс-игрок "Вильярреала": Испания подходит Батракову
Бывший полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов высказался о перспективах футболиста "Локомотива" Алексея Батракова играть в Испании.
Фото: ФК "Локомотив"