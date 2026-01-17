"Вообще почти в половине дисциплин россиян вернули. Пора бы нас вернуть. Мне больше обидно за ребят, нынешнее поколение, молодых игроков, которые должны соревноваться со своими сверстниками из Европы, мира. Это поколение теряет, хочется, чтобы оно сыграло в Лиге чемпионов, Лиге Европы, отборочных матчах, почувствовали, что это такое", – приводит слова Дзюбы ТАСС.
Российские футбольные клубы и сборная не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
В декабре стало известно, что исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить юниорские российские и белорусские сборные до международных турниров с национальной символикой. Однако рекомендации от 28 марта 2023 года, которые касаются взрослых спортсменов, по-прежнему остаются в силе.
Дзюба – об отстранении россиян: пора бы нас вернуть
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
Фото: РИА Новости