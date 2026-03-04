"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании - 3:0.

Фото: AS

Однако по сумме двух встреч в финал вышла мадридская команда.



Счёт на 29-й минуте открыл полузащитник каталонцев Марк Берналь. Перед перерывом Рафинья реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. На 72-й минуте Берналь оформил дубль и довёл результат до крупного.



Первый матч завершился победой "Атлетико" со счётом 4:0. Благодаря этому мадридцы сохранили перевес по итогам двух игр и вышли в решающую стадию турнира.



В финале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Атлетик" - "Реал Сосьедад".

