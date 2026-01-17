"Супер, приняли очень хорошо. Первые два дня — очень классная атмосфера, мне всё нравится, и приложу максимум усилий, чтобы показать хорошую игру со своей стороны. Конечно, я со всеми ребятами знаком. Мы со сборной со многими знакомы, поэтому для меня не было никаких сложностей", — сказал Баринов в интервью на YouTube-канале ЦСКА.
Дмитрий Баринов стал игроком ЦСКА 13 января. Московский клуб объявил о подписании контракта с полузащитником до лета 2029 года. В составе армейцев он будет выступать под 6-м номером.
Баринов всю карьеру провел в "Локомотиве". Он выступал за основной состав железнодорожников с 2015 года, а с 2019 года был капитаном команды.
ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе команды 36 очков. "Локомотив" с 37 очками идет на третьей строчке.
Баринов рассказал, как адаптировался в ЦСКА
Новичок ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, как его приняли в команде.
Фото: ПФК ЦСКА