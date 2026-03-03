Тренер "Балтики" Талалаев высказался о "Зените" перед матчем Кубка России

"С "Зенитом" играть очень тяжело."Зенит" по уровню исполнителей один из лучших у нас в чемпионате, наряду с "Краснодаром" и ЦСКА. Все игры показывают, что можно готовить определенный план на игру, стратегию, можно ее придерживаться, как было в последнем поединке в чемпионате", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 3 марта, состоится матч в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Ранее, 27 февраля, подопечные Андрея Талалаева встречались с сине-бело-голубыми в рамках 19-го тура РПЛ. "Зенит" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Луис Энрике.