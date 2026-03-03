Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм

Тренер "Балтики" Талалаев высказался о "Зените" перед матчем Кубка России

Главный тренер калининградской "Балтики" высказался о "Зените" перед матчем 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"
Российский специалист заявил, что с "Зенитом" очень тяжело играть.

"С "Зенитом" играть очень тяжело.
"Зенит" по уровню исполнителей один из лучших у нас в чемпионате, наряду с "Краснодаром" и ЦСКА. Все игры показывают, что можно готовить определенный план на игру, стратегию, можно ее придерживаться, как было в последнем поединке в чемпионате", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 3 марта, состоится матч в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее, 27 февраля, подопечные Андрея Талалаева встречались с сине-бело-голубыми в рамках 19-го тура РПЛ. "Зенит" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Луис Энрике.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится