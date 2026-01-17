Агент Селюк: Артигу в "Рубин" брали уже с прицелом на следующий сезон

"Думаю, Артигу в "Рубин" брали уже с прицелом на следующий сезон. 12 матчей как раз хватит на то, чтобы понять, кто ему нужен. Это нормальный процесс. Франк не скрывал своего желания однажды вернуться в Россию — мы рады, что все получилось", — приводит слова Селюка "РБ Спорт".
Франк Артига возглавил казанскую команду 14 января. Испанец подписал трудовое соглашение с клубом до лета 2027 года. Ранее специалист уже работал в России: с 2024 по 2025 год он был главным тренером подмосковных "Химок".
13 января "Рубин" отправил в отставку Рашида Рахимова, который возглавлял казанцев с 2023 года. Под его руководством команда завершила первую часть нынешнего сезона на седьмом месте. За 18 туров РПЛ "Рубин" набрал 23 очка.
Фото: РИА Новости