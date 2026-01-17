Матчи Скрыть

Баринов: я пришёл в ЦСКА, чтобы помочь завоёвывать медали и кубки

Новичок ЦСКА Дмитрий Баринов, раннее выступавший за "Локомотив", обратился к болельщикам армейкого клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дорогие болельщики, я пришёл в футбольный клуб ЦСКА, чтобы помочь команде завоёвывать медали и кубки, поэтому не буду много говорить, постараюсь всё делать на футбольном поле", — сказал Баринов в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Дмитрий Баринов пополнил состав ЦСКА 13 января. Полузащитник подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее он выступал за "Локомотив", вместе с которым стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне 29-летний игрок вышел на поле в 17 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и отдал 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Баринова в 9 миллионов евро.

