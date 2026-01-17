Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" запросил за трансфер Маркиньоса у "Црвены Звезды" 8 миллионов евро. По информации источника, московский клуб рассчитывает на игрока и не собирается продавать его за данную сумму.
Левый вингер перешел в "Спартак" в начале августа 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость Маркиньоса по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Спартак" не продаст Маркиньоса за 8 млн евро - источник
Фото: ФК "Спартак"