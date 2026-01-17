Матчи Скрыть

Колосков: глупо чего-то ожидать от Карседо

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новом главном тренере "Спартака" Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Глупо чего-то ожидать от Карседо, который не знает команду. К возобновлению сезона он поработает с ней только полтора месяца. Я не такой оптимист и не скажу о борьбе за чемпионство, место "Спартака" - 4-5", - сказал Колосков "Советскому спорту".

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" 5 января 2026 года.

Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". В текущем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

