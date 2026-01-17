Матчи Скрыть

"Ахмат" купил 21-летнего форварда за 1 млн евро - источник

"Ахмат" завершил сделку по трансферу нападающего Йошана Валуа.
По информации источника, контракт с форвардом рассчитан до конца июня 2029 года. Игрок должен прибыть в расположение "Ахмата" 22-го января.

Ранее Йошан Валуа выступал в составе "Депортиво Пасто". Всего за клуб нападающий провел 20 матчей и забил 10 голов. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

