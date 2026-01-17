Масалитин предложил ЦСКА усилиться форвардом "Локомотива"

По мнению экс-форварда красно-синих, игрок заслужил интерес со стороны других клубов своей результативностью.
- ЦСКА бы ещё не отказался от Воробьёва. Он себя в "Локомотиве" хорошо реализовал, поэтому на него идёт спрос... Вдруг тот же Лусиано Гонду травму получит. "Локомотив" очень слабо удерживает своих лидеров. Куда это годится? И продать выгодно футболистов у них не получается. Клубу надо работать над этим, - цитирует Масалитина "Советский спорт".
Воробьёв в этом сезоне выходил на поле в 21 матче, в которых ему удалось отметиться десятью забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнёров. Его соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до середины 2027 года.
"Локомотив" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и входит в топ-3 лидеров чемпионата России. ЦСКА, у которого на один балл меньше, располагается на четвёртой строчке.
Фото: ФК "Локомотив"