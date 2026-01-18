Агент Макарова опроверг слухи об интересе "Крыльев Советов"

"Из "Крыльев Советов" с предложением никто не выходил. Откуда взяли, что мы кому-то отказали? Пусть делают предложение, мы сейчас открыты для всех. Да, общаемся с другими клубами, но с "Крыльями Советов" контактов не было. А по поводу того, что Денис отказал "Крыльям Советов" потому, что это не его уровень — полный бред", — приводит слова Бабыря "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий отказался переходить в "Крылья Советов". Сообщалось, что Макарова интересуют предложения от более сильных клубов.
Напомним, футболист не отправился на сбор основной команды "Динамо" в Турцию и начал подготовку к сезону со вторым составом бело-голубых.
В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 12-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и оформил 1 пас. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года.
Спортивный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера "Динамо" Дениса Макарова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Динамо"