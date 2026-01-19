Колыванов: Макаров - хороший футболист, середнячков всех усилит

По словам экс-футболиста бело-голубых, на ситуацию также влияют конкуренция и травмы, которые периодически мешают хавбеку.
- Отдельные матчи он играет очень прилично, а другие так себе - у него нет стабильности... Середнячков всех усилит, а в "Динамо" всё-таки нужно постоянно быть на высоте. Наверное, куда-то нужно уходить, а не сидеть в запасе постоянно, - цитирует Колыванова "Советский спорт".
Макаров не выходил на поле за "Динамо" с середины сентября 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей, забив три мяча.
"Динамо" с 21 баллом в копилке идёт на десятой строчке в таблице.
Фото: ФК "Динамо"