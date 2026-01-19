Смородская: Карпин способен успешно работать в "Реале Сосьедад"

"Карпин, безусловно, способен работать в "Реал Сосьедад" или какой-то другой испанской команде. И очень успешно. 100%. Верю в его успех. Он талантливый тренер", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Валерий Карпин выступал за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2002 года по июль 2005 года. На данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Последним местом работы российского специалиста было московское "Динамо". В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"