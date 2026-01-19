Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 0 1 0
ИМТ1 тайм
Оренбург
17:00
СурханНе начат

Дивеев объяснил, почему перешел из ЦСКА в "Зенит"

Игорь Дивеев прокомментировал свой переход из ЦСКА в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны "Зенита", о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьей. Взвесили все "за" и "против", в итоге приняли решение. Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в "Зените" очень высокая, значит, будет, что доказывать", - сказал Дивеев "Матч ТВ".

Российский футболист перешел в петербургский "Зенит" 11 января 2026 года. Соглашение с ним рассчитано до коцна июня 2029 года.

Ранее Игорь Дивеев выступал за московский ЦСКА. Всего за клуб защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

