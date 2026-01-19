Дивеев объяснил, почему перешел из ЦСКА в "Зенит"

"Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны "Зенита", о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьей. Взвесили все "за" и "против", в итоге приняли решение. Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в "Зените" очень высокая, значит, будет, что доказывать", - сказал Дивеев "Матч ТВ".
Российский футболист перешел в петербургский "Зенит" 11 января 2026 года. Соглашение с ним рассчитано до коцна июня 2029 года.
Ранее Игорь Дивеев выступал за московский ЦСКА. Всего за клуб защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.