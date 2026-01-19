По информации источника, игрок может продолжить карьеру в клубе из Катара. "Ахмат" хочет выручить за футболиста 250 тысяч евро.
Надер Гандри стал игроком грозненской команды в начале февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 22 матча и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Защитник "Ахмата" может перейти в зарубежный клуб
Футболист "Ахмата" Надер Гандри может покинуть клуб.
Фото: ФК "Ахмат"