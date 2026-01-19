Матчи Скрыть

"Динамо" Мх одержало победу над сербским "ИМТ" в товарищеском матче

Махачкалинское "Динамо" победило белградский "ИМТ" со счетом 2:0.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
В первом тайме пенальти в ворота "ИМТ" реализовал опорный полузащитник Хуссем Мрезиг. В конце второго тайма голом отличился атакующий полузащитник Ражаб Магомедов.

Голы: Мрезиг, 16 (пен), Р. Магомедов, 83.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, И. Аззи, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, М. Аззи, Мрезиг, Рам. Магомедов, Агаларов.

2 тайм: Карабашев, Шумахов, Алибеков, Табидзе, Ахмедов, Сандрачук, Зинович, Зайнивов, Р. Магомедов, Сердеров, Будунов.

