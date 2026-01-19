"Динамо" Мх одержало победу над сербским "ИМТ" в товарищеском матче

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

В первом тайме пенальти в ворота "ИМТ" реализовал опорный полузащитник Хуссем Мрезиг. В конце второго тайма голом отличился атакующий полузащитник Ражаб Магомедов.Мрезиг, 16 (пен), Р. Магомедов, 83.Т. Магомедов, И. Аззи, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, М. Аззи, Мрезиг, Рам. Магомедов, Агаларов.Карабашев, Шумахов, Алибеков, Табидзе, Ахмедов, Сандрачук, Зинович, Зайнивов, Р. Магомедов, Сердеров, Будунов.