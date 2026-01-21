Бакаев: "Акрон" может побороться за топ-5 в ближайшие годы

Полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев считает, что тольяттинская команда в перспективе может включиться в борьбу за высокие позиции в РПЛ.

Фото: ФК "Акрон"





- Если в этом сезоне мы войдём в восьмёрку по итогам сезона, то до топ-5 будет лишь три позиции. Почему бы и нет? Это вполне реально, - цитирует игрока



После 18 туров "Акрон" идёт девятым в таблице чемпионата России, имея 21 очко.



