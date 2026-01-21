Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Бакаев: "Акрон" может побороться за топ-5 в ближайшие годы

Полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев считает, что тольяттинская команда в перспективе может включиться в борьбу за высокие позиции в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
Футболист отметил, что при правильном развитии клубу по силам приблизиться к топ-5 уже в ближайшие годы.

- Если в этом сезоне мы войдём в восьмёрку по итогам сезона, то до топ-5 будет лишь три позиции. Почему бы и нет? Это вполне реально, - цитирует игрока Metaratings.ru.

После 18 туров "Акрон" идёт девятым в таблице чемпионата России, имея 21 очко.

В текущем сезоне Бакаев провёл 18 матчей и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

