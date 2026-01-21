Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Интернасьонал" продолжает переговоры по трансферу форварда ЦСКА - источник

"Интернасьонал" не прекращает контакты по возможному трансферу нападающего ЦСКА Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает журналист Леонардо Молл в соцсетях, бразильский клуб продолжает обсуждать вариант с подписанием форварда.

Отмечается, что сам 26-летний футболист заинтересован в возвращении на родину и положительно относится к проекту "Интернасьонала". При этом официального предложения по игроку пока не поступало.

Алеррандро является игроком ЦСКА с 2025 года. За это время он провел 28 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится