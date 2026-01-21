"Интернасьонал" продолжает переговоры по трансферу форварда ЦСКА - источник

Как сообщает журналист Леонардо Молл в соцсетях, бразильский клуб продолжает обсуждать вариант с подписанием форварда.
Отмечается, что сам 26-летний футболист заинтересован в возвращении на родину и положительно относится к проекту "Интернасьонала". При этом официального предложения по игроку пока не поступало.
Алеррандро является игроком ЦСКА с 2025 года. За это время он провел 28 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Фото: ПФК ЦСКА