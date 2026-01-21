Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

"Это бомба замедленного действия". Попов высказался о ситуации с Венделом

Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов высказался о ситуации с Венделом, который не прибыл вовремя на сбор "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее наставник команды Сергей Семак рассказал, полузащитник не прилетел на первый этап подготовки в Катар и готов оплатить штраф. При этом отмечается, что подобные опоздания со стороны бразильца уже случались раньше.

"История с оплачиваемым опозданием Вендела неприемлемая. Это бомба замедленного действия. Если что-то позволено одному, будет позволяться и другим. "Зениту" надо это пресекать", - сказал Попов Metaratings.ru.

Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил один гол и оформил три ассиста. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй строчке в чемпионате.

