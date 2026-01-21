Ранее наставник команды Сергей Семак рассказал, полузащитник не прилетел на первый этап подготовки в Катар и готов оплатить штраф. При этом отмечается, что подобные опоздания со стороны бразильца уже случались раньше.
"История с оплачиваемым опозданием Вендела неприемлемая. Это бомба замедленного действия. Если что-то позволено одному, будет позволяться и другим. "Зениту" надо это пресекать", - сказал Попов Metaratings.ru.
Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил один гол и оформил три ассиста. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй строчке в чемпионате.
"Это бомба замедленного действия". Попов высказался о ситуации с Венделом
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов высказался о ситуации с Венделом, который не прибыл вовремя на сбор "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"