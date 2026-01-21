Бывший форвард петербургского клуба считает, что бразилец с самого начала не чувствовал себя комфортно в команде.
- Жерсон давно хотел уйти. С первых дней было видно, что ему неуютно в команде. "Зенит" оказался не его командой, поэтому он ушёл, - передаёт слова Погребняка Metaratings.ru.
"Зенит" объявил о продаже игрока 10 января. Ранее сообщалось, что сумма сделки могла составить 27 млн евро, а ещё 3 млн - быть прописаны в виде бонусов. За время выступлений в Петербурге 28-летний хавбек провёл 15 матчей и забил два гола.
"Зенит" по итогам 18 сыгранных туров РПЛ имеет в копилке 39 очков и занимает вторую строчку.
Погребняк объяснил уход Жерсона из "Зенита" в "Крузейро"
Фото: ФК "Зенит"