Погребняк объяснил уход Жерсона из "Зенита" в "Крузейро"

Павел Погребняк прокомментировал уход полузащитника Жерсона из "Зенита" в "Крузейро".
Бывший форвард петербургского клуба считает, что бразилец с самого начала не чувствовал себя комфортно в команде.

- Жерсон давно хотел уйти. С первых дней было видно, что ему неуютно в команде. "Зенит" оказался не его командой, поэтому он ушёл, - передаёт слова Погребняка Metaratings.ru.

"Зенит" объявил о продаже игрока 10 января. Ранее сообщалось, что сумма сделки могла составить 27 млн евро, а ещё 3 млн - быть прописаны в виде бонусов. За время выступлений в Петербурге 28-летний хавбек провёл 15 матчей и забил два гола.

"Зенит" по итогам 18 сыгранных туров РПЛ имеет в копилке 39 очков и занимает вторую строчку.

