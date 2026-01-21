Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Кирьяков: уход Кассьерры из "Зенита" напрашивался

Экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал переход нападающего Матео Кассьерры из "Зенита" в "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Кирьякова, расставание с форвардом выглядело логичным, учитывая то, как менялась его результативность и влияние на игру команды.

- Уход напрашивался. Если поначалу Матео много забивал и приносил пользу, то потом что-то застопорилось. Возможно, Кассьерра немного успокоился и снизил к себе требования. А может были внутренние конфликты. Латиноамериканские футболисты достаточно ранимые, - передаёт слова Кирьякова "Евро-футбол.Ру".

Ожидается, что в ближайшее время о трансфере игрока будет объявлено официально. Колумбийский форвард выступал за "Зенит" с 2022 года. В общей сложности на его счету 127 матчей за клуб, в которых он забил 49 голов и оформил 23 ассиста.

"Зенит" имеет в копилке 39 очков и идёт на втором месте в РПЛ, отставая на один балл от "Краснодара".

