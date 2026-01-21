Кирьяков: уход Кассьерры из "Зенита" напрашивался

По мнению Кирьякова, расставание с форвардом выглядело логичным, учитывая то, как менялась его результативность и влияние на игру команды.
- Уход напрашивался. Если поначалу Матео много забивал и приносил пользу, то потом что-то застопорилось. Возможно, Кассьерра немного успокоился и снизил к себе требования. А может были внутренние конфликты. Латиноамериканские футболисты достаточно ранимые, - передаёт слова Кирьякова "Евро-футбол.Ру".
Ожидается, что в ближайшее время о трансфере игрока будет объявлено официально. Колумбийский форвард выступал за "Зенит" с 2022 года. В общей сложности на его счету 127 матчей за клуб, в которых он забил 49 голов и оформил 23 ассиста.
"Зенит" имеет в копилке 39 очков и идёт на втором месте в РПЛ, отставая на один балл от "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"