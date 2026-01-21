Семшов - о лишнем весе Веры: на мой взгляд, это неуважение

- Дело не в том, что он забивает или не забивает голы на сборах. Мы знаем, что он хороший классный футболист. Но приезжать в новую команду в таком физическом состоянии с лишним весом… На мой взгляд, это - неуважение, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".
Напомним, ранее столичный клуб опубликовал кадры с тренировки команды, на которых у аргентинского футболиста заметен лишний вес.
"Локомотив" с 37 очками располагается на третьей позиции в чемпионате России. В первом официальном матче после возобновления сезона московская команда дома примет "Пари НН", встреча запланирована на 28 февраля.
Игорь Семшов, в прошлом футболист московского "Динамо", высказался по поводу физической формы новичка "Локомотива" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Локомотив"