Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Семшов - о лишнем весе Веры: на мой взгляд, это неуважение

Игорь Семшов, в прошлом футболист московского "Динамо", высказался по поводу физической формы новичка "Локомотива" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Локомотив"
- Дело не в том, что он забивает или не забивает голы на сборах. Мы знаем, что он хороший классный футболист. Но приезжать в новую команду в таком физическом состоянии с лишним весом… На мой взгляд, это - неуважение, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".

Напомним, ранее столичный клуб опубликовал кадры с тренировки команды, на которых у аргентинского футболиста заметен лишний вес.

"Локомотив" с 37 очками располагается на третьей позиции в чемпионате России. В первом официальном матче после возобновления сезона московская команда дома примет "Пари НН", встреча запланирована на 28 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится