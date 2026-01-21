Ранее в прессе была информация, что колумбийский форвард в ближайшее время станет игроком "Атлетико Минейро".
- Когда Кассьерра был единственным основным нападающим, он забивал. Потом пришёл один-второй, и конкуренция на этой позиции разрушила стабильность. Может быть даже лучше, что останется один Соболев, который будет играть худо-бедно, свои десять мячей он забьёт, - цитирует эксперта "Спорт день за днём".
Команда Сергея Семака в 18 турах набрала 39 очков и идёт на второй позиции в чемпионате России. РПЛ возобновится в конце февраля. Петербургский клуб в 19-м туре примет на своём поле "Балтику".
Кассьерра в этом сезоне РПЛ принял участие в 12 поединках, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.
Веденеев допустил, что "Зениту" будет проще с одним основным форвардом
Сергей Веденеев, бывший футболист "Зенита", рассказал, как относится к предстоящему уходу из клуба форварда Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"