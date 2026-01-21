Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Веденеев допустил, что "Зениту" будет проще с одним основным форвардом

Сергей Веденеев, бывший футболист "Зенита", рассказал, как относится к предстоящему уходу из клуба форварда Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в прессе была информация, что колумбийский форвард в ближайшее время станет игроком "Атлетико Минейро".

- Когда Кассьерра был единственным основным нападающим, он забивал. Потом пришёл один-второй, и конкуренция на этой позиции разрушила стабильность. Может быть даже лучше, что останется один Соболев, который будет играть худо-бедно, свои десять мячей он забьёт, - цитирует эксперта "Спорт день за днём".

Команда Сергея Семака в 18 турах набрала 39 очков и идёт на второй позиции в чемпионате России. РПЛ возобновится в конце февраля. Петербургский клуб в 19-м туре примет на своём поле "Балтику".

Кассьерра в этом сезоне РПЛ принял участие в 12 поединках, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

