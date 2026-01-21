Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Радимов: Дивеев - железный игрок основы для "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о переходе в команду защитника Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
- Это железный игрок основы для "Зенита". Это футболист национальной сборной! Дивеев в хорошем возрасте, хотя надо отметить, что в последнее время его преследуют травмы. Когда он здоров, то его можно описать одним словом. Гарантия, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".

Напомним, футболист пополнил состав "Зенита" в начале января, заключив долгосрочное соглашение. Предыдущим клубом игрока был ЦСКА, которому он принадлежал с 2019 года.

Дивеев в этом сезоне чемпионата России появлялся на поле в 16 матчах и забил два гола.

"Зенит" с 39 очками в активе занимает вторую строчку в РПЛ, отставая на один балл от "Краснодара". Чемпионат возобновится в конце февраля.

