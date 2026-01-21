- Это железный игрок основы для "Зенита". Это футболист национальной сборной! Дивеев в хорошем возрасте, хотя надо отметить, что в последнее время его преследуют травмы. Когда он здоров, то его можно описать одним словом. Гарантия, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, футболист пополнил состав "Зенита" в начале января, заключив долгосрочное соглашение. Предыдущим клубом игрока был ЦСКА, которому он принадлежал с 2019 года.
Дивеев в этом сезоне чемпионата России появлялся на поле в 16 матчах и забил два гола.
"Зенит" с 39 очками в активе занимает вторую строчку в РПЛ, отставая на один балл от "Краснодара". Чемпионат возобновится в конце февраля.
Радимов: Дивеев - железный игрок основы для "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"