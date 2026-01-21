Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

"Динамо" подписало игрока "Ботафого" - источник

"Динамо" завершило оформление перехода защитника "Ботафого" Давида Рикардо.
Фото: Getty Images
Сумма сделки, по имеющейся информации, составит 6 млн евро, а контракт будет рассчитан на четыре года. Платеж будет разбит на несколько частей. Об этом передаёт журналист Вене Касагранде. 80% суммы "бело-голубые" внесут в качестве предоплаты. Еще до 1 млн евро может быть добавлен в виде бонусов за результативность.

Также за каждые 10 матчей Рикардо в составе московского клуба "Ботафого" получит 250 тысяч евро, но общий лимит выплат ограничен 1 млн.

Рикардо выступал за "Ботафого" с января 2025 года. За этот период защитник провел 29 матчей, отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится