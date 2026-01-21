"Динамо" подписало игрока "Ботафого" - источник

Динамо " завершило оформление перехода защитника "Ботафого" Давида Рикардо.

Фото: Getty Images

Сумма сделки, по имеющейся информации, составит 6 млн евро, а контракт будет рассчитан на четыре года. Платеж будет разбит на несколько частей. Об этом передаёт журналист Вене Касагранде. 80% суммы "бело-голубые" внесут в качестве предоплаты. Еще до 1 млн евро может быть добавлен в виде бонусов за результативность.



Также за каждые 10 матчей Рикардо в составе московского клуба "Ботафого" получит 250 тысяч евро, но общий лимит выплат ограничен 1 млн.



Рикардо выступал за "Ботафого" с января 2025 года. За этот период защитник провел 29 матчей, отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.