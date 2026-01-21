Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

У Жерсона возникли проблемы с налоговыми органами после перехода в "Крузейро" - источник

Бывший полузащитник "Зенита" Жерсон, который недавно перебрался в "Крузейро", столкнулся с неприятностями в Бразилии - речь идет о налоговой задолженности.
Фото: ФК "Зенит"
По данным ESPN Brasil, в конце 2025 года власти Рио-де-Жанейро потребовали от футболиста выплатить 53 987 бразильских реалов (8 681 евро).

Сообщается, что при отсутствии оплаты дело может дойти до блокировки средств на счетах игрока или взыскания имущества. В материалах фигурирует недвижимость Жерсона в западной части Рио-де-Жанейро, которая указана как залог.

Отдельно отмечается, что ранее "Фламенго" обратился в суд против Жерсона и компании его отца. Причина - спор вокруг условий договора об имиджевых правах при переходе футболиста в "Зенит".

