По данным ESPN Brasil, в конце 2025 года власти Рио-де-Жанейро потребовали от футболиста выплатить 53 987 бразильских реалов (8 681 евро).
Сообщается, что при отсутствии оплаты дело может дойти до блокировки средств на счетах игрока или взыскания имущества. В материалах фигурирует недвижимость Жерсона в западной части Рио-де-Жанейро, которая указана как залог.
Отдельно отмечается, что ранее "Фламенго" обратился в суд против Жерсона и компании его отца. Причина - спор вокруг условий договора об имиджевых правах при переходе футболиста в "Зенит".
У Жерсона возникли проблемы с налоговыми органами после перехода в "Крузейро" - источник
Бывший полузащитник "Зенита" Жерсон, который недавно перебрался в "Крузейро", столкнулся с неприятностями в Бразилии - речь идет о налоговой задолженности.
Фото: ФК "Зенит"