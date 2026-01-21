Агент прокомментировал слухи о возможном возвращении Джикии в РПЛ

Агент игрока "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв рассказал о положении футболиста в турецком клубе и его ближайших перспективах.

Фото: ФК "Спартак"





Джикия выступает за "Антальяспор" с 2025 года. Защитник провел 13 матчей и забил два гола. Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что Джикия может вернуться в РПЛ. По данным источников, одним из вариантов называется переход в "Ахмат" - такой сценарий возможен в случае расставания грозненского клуба с Насером Гандри.



- На него рассчитывают. Последние матчи он не играл, была микротравма. Сейчас восстановился - думаю, в следующем матче будет играть, - цитирует агента "Чемпионат"