Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Агент прокомментировал слухи о возможном возвращении Джикии в РПЛ

Агент игрока "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв рассказал о положении футболиста в турецком клубе и его ближайших перспективах.
Фото: ФК "Спартак"
- На него рассчитывают. Последние матчи он не играл, была микротравма. Сейчас восстановился - думаю, в следующем матче будет играть, - цитирует агента "Чемпионат".

Джикия выступает за "Антальяспор" с 2025 года. Защитник провел 13 матчей и забил два гола. Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Джикия может вернуться в РПЛ. По данным источников, одним из вариантов называется переход в "Ахмат" - такой сценарий возможен в случае расставания грозненского клуба с Насером Гандри.

До переезда в Турцию Георгий Джикия играл в чемпионате России за "Химки" и "Спартак".

