Экс-форвард "Зенита" попал в сферу интересов "Эвертона" и "Ноттингем Форест" - источник

Французский нападающий "Сандерленда" Вильсон Изидор оказался в сфере интересов клубов АПЛ.
Фото: ФК "Сандерленд"
Как сообщает Sky Sports, за 25-летним форвардом следят "Эвертон" и "Ноттингем Форест".

Отмечается, что официальных запросов по игроку пока не было, однако оба клуба рассматривают возможность его перехода уже в текущее трансферное окно.

Ранее Изидор выступал в России: он принадлежал "Локомотиву" с начала 2022 года до осени 2023-го, затем перешел в "Зенит". В августе 2024 года форвард отправился в "Сандерленд" на правах аренды, а в январе 2025 года английский клуб полностью выкупил контракт футболиста.

