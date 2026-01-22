Экс-форвард "Зенита" попал в сферу интересов "Эвертона" и "Ноттингем Форест" - источник

Как сообщает Sky Sports, за 25-летним форвардом следят "Эвертон" и "Ноттингем Форест".
Отмечается, что официальных запросов по игроку пока не было, однако оба клуба рассматривают возможность его перехода уже в текущее трансферное окно.
Ранее Изидор выступал в России: он принадлежал "Локомотиву" с начала 2022 года до осени 2023-го, затем перешел в "Зенит". В августе 2024 года форвард отправился в "Сандерленд" на правах аренды, а в январе 2025 года английский клуб полностью выкупил контракт футболиста.
Фото: ФК "Сандерленд"