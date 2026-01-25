Матчи Скрыть

"Это нормальная история". Семин высказался об опоздании Вендела на сборы "Зенита"

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал опоздание хавбека "Зенита" Вендела на сборы.
Фото: ФК "Зенит"
"Нормальная история для бразильцев. Такие истории происходят и в других европейских клубах. Бразильцы всегда приезжают с опозданием. Возможно, здесь какой-то агентский финт не получился. Ничего необычного тут нет", - сказал Семин "СЭ".

Зимние учебно-тренировочные сборы "Зенита" стартовали в Катаре 15 января. Полузащитник Вендел присоединился к команде в Дохе неделю спустя - 22 января. В прессе сообщалось, что бразилец заплатит за свое опоздание рекордный для петербургского клуба штраф.

В этом сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился забитым голом и тремя голевыми передачами.

