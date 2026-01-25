Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Джон Джон прошел медобследование и прибыл в расположение "Зенита" - "СЭ"

Полузащитник Джон Джон прибыл в расположение петербургского "Зенита".
Фото: ФК "РБ Брагантино"
По информации источника, полузащитник "РБ Брагантино" Джон Джон прибыл в расположение петербургского "Зенита". Футболист успешно прошел медобследование и в ближайшее время официально станет игроком сине-бело-голубых.

Джон Джон выступает за "РБ Брагантино" с лета 2024 года, всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 76 матчей и записал на свой счет 20 забитых мяча и 14 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 11 миллионов евро. Сообщалось, что петербуржцы заплатят за переход игрока около 20 миллионов евро.

Источник: "СЭ".

