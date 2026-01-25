Тренер "Зенита" рассказал об атмосфере в команде на зимних сборах

"Видно, что ребята очень стараются, хотя это уже последние дни работы в Катаре. Тем не менее у всех хорошее настроение. Естественно, это то, что мы хотим видеть от команды", - цитирует Оливейру "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Фото: ФК "Зенит"