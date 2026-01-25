Матчи Скрыть

Защитник "Динамо" рассказал о работе с Жирковым

Игрок "Динамо" Хуан Касерес поделился впечатлением от работы с новым тренером команды Юрием Жирковым.
Фото: ФК "Динамо"
"Жирков помогает защитникам. Мы понимаем, сколько ошибок было в первой части сезона. Очень важно, что в штабе есть человек с таким опытом", - передает слова Касереса "Матч ТВ".

10 января московское "Динамо" официально сообщило о том, что Юрий Жирков присоединился к тренерскому штабу Ролана Гусева. Бывший защитник сборной России занял пост ассистента главного тренера.

Напомним, 23 января, бело-голубые провели на сборах товарищескую игру с китайским "Шанхай Шэнхуа". Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2, в серии пенальти победу одержала московская команда - 5:3.

