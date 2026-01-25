В "Реале Сосьедад" сообщили, что Захарян будет готов к баскскому дерби

"Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби с "Атлетиком", - приводит слова Мундуате Sport24.
Баскское дерби, в котором "Атлетик" Бильбао примет на своем поле "Реал Сосьедад", состоится в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги. Игра пройдет 1 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Напомним, российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян пропустил игру против "Сельты" в 21-м туре чемпионата из-за повреждения.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images