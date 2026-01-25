Матчи Скрыть

Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе "Динамо"

Защитник Дмитрий Скопинцев прибыл в расположение московского "Динамо".
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе, сообщает корреспондент "Матч ТВ".

Напомним, что Скопинцев опоздал на зимние сборы столичного клуба, так как не поменял загранпаспорт, у которого истек срок годности. Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев ранее сообщил, что футболист будет оштрафован.

В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в 20 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

