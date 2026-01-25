Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе, сообщает корреспондент "Матч ТВ".
Напомним, что Скопинцев опоздал на зимние сборы столичного клуба, так как не поменял загранпаспорт, у которого истек срок годности. Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев ранее сообщил, что футболист будет оштрафован.
В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в 20 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
