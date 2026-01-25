"Спартак" действительно как будто становится середняком РПЛ. Команда все никак не может зацепиться за чемпионство. Уже какой год подряд. Да, относительно недавно "Спартак" выиграл Кубок. Но все равно все понимают, что пока того "Спартака", который все хотели бы видеть, нет. От команды явно ждут большего, но результатов пока нет", - цитирует Деменко Legalbet.
Московский "Спартак" набрал 29 очков в 18 турах и завершил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на шестой строчке в турнирной таблице. На зимнюю паузу красно-белые ушли, находясь в восьми баллах от призовой тройки. От первого места столичная команда отстает на 11 очков.
Весеннюю часть сезона спартаковцы начнут 1 марта. В рамках 19-го тура РПЛ подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся в гостях с "Сочи".
Деменко: "Спартак" как будто становится середняком РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о результатах команды за последние годы.
Фото: ФК "Спартак"