Отец Боселли ответил, где будет играть уругваец

"Ведет ли "Пари НН" переговоры о продлении контракта с Хуаном? На данный момент всё остаётся по-прежнему. Хуан будет играть там, где он нужен. Если это будет "Пари НН" - отлично. Если появится сильная команда, это тоже хорошо. Он профессионал и должен выполнять свою работу", - сказал Пабло "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перейти в "Краснодар".
Хуан Боселли выступает в составе "Пари НН" с начала сентября 2023 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 20 матчей и забил 10 голов. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Фото: ФК "Пари НН"