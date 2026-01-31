Отец Кокшарова: он возвращается в "Краснодар"

"Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в "Пари НН" не состоится. Сейчас у Александра действующий контракт с "Краснодаром". Он возвращается в расположение "Краснодара", - сказал Эдуард "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перейти в "Пари НН".
Александр Кокшаров является воспитанником "Краснодара". Всего за основной состав клуба нападающий провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
Отец Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Краснодар"