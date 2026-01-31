Экс-игрок сборной России: "Локомотиву" Баринов был намного нужнее, чем ЦСКА

"Центр у ЦСКА и так насыщен, там есть Обляков, Кисляк, другие. Да, место на поле ему найдется, но кому-то придется присесть на лавку. "Локомотиву" Баринов был намного нужнее, чем ЦСКА", - цитирует Семенова "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро и заключил с красно-синими контракт до лета 2029 года.
Всего полузащитник провел за железнодорожников во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. На счету футболиста 23 матча в составе национальной команды России.
Экс-игрок сборной России Андрей Семенов прокомментировал переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА