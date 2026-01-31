Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Ари: Кариока мог бы играть за большой европейский клуб

Экс-форвард "Спартака" Ари прокомментировал завершение профессиональной карьеры Рафаэла Кариоки.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочу пожелать ему удачи в новых начинаниях после окончания карьеры. Он был очень талантливым игроком. Думаю, мог бы играть за большую европейскую команду!" - цитирует Ари "РБ Спорт".

Сегодня, 31 января, Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В июне прошлого года бразильцу исполнилось 36 лет.

С 2009 по 2015 год Кариока был игроком московского "Спартака". Также он выступал за "Гремио", "Атлетико Минейро", "Васко да Гама" и мексиканский "Тигрес".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится