Тукманов ответил, может ли "Краснодар" пройти ЦСКА в Кубке

"Думаю, что, несмотря на поражение в первом матче, у "Краснодара" есть хорошие шансы добиться успешного итогового результата.
У армейцев был очень сложный матч с "Балтикой", хотя у "быков" тоже непросто складывалась встреча с "Сочи", но всё же им игралось полегче.
К тому же, после нескольких поражений подряд в чемпионате у ЦСКА тяжёлое психологическое состояние. Так что "Краснодар" имеет хорошие шансы в этом противостоянии", — сказал Тукманов в разговоре с "Матч ТВ".
В первой игре ЦСКА обыграл "Краснодар" на своём поле со счётом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 17 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.