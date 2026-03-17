Тукманов ответил, может ли "Краснодар" пройти ЦСКА в Кубке

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов поделился ожиданиями от ответного матча "Краснодара" и ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Тукманова, краснодарцы имеют хороший шанс для выхода в следующую стадию турнира.

"Думаю, что, несмотря на поражение в первом матче, у "Краснодара" есть хорошие шансы добиться успешного итогового результата.

У армейцев был очень сложный матч с "Балтикой", хотя у "быков" тоже непросто складывалась встреча с "Сочи", но всё же им игралось полегче.

К тому же, после нескольких поражений подряд в чемпионате у ЦСКА тяжёлое психологическое состояние. Так что "Краснодар" имеет хорошие шансы в этом противостоянии", — сказал Тукманов в разговоре с "Матч ТВ".

В первой игре ЦСКА обыграл "Краснодар" на своём поле со счётом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 17 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.

