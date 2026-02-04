Матчи Скрыть

Стало известно, кем будет выплачиваться зарплата Дурана в "Зените" - источник

Стали известны детали о зарплате Джона Дурана в "Зените".
Фото: Getty Images
По информации источника, "Аль-Наср" будет оплачивать всю заработную плату игрока. Саудовский клуб сможет получить бонусы, если футболист проведет определенное количество матчей за "Зенит".

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы согласовали переход Джона Дурана на правах аренды.

Соглашение нападающего с "Аль-Насром" рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость колумбийского игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

