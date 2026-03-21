Вратарь справился с ударом Даниила Лесового при счёте 4:0 и не позволил сопернику забить гол престижа. Встреча завершилась разгромом - 5:0. Джон Кордоба оформил покер, ещё один мяч забил Никита Кривцов.
Всего в РПЛ по воротам Агкацева пробили 11 пенальти - четыре из них стали голами. Таким образом, голкипер отражает 64% ударов с точки.
В следующем туре "Краснодар" сыграет на выезде с "Ахматом" 4 апреля.
Вратарь "Краснодара" отбил 7 из 11 пенальти в РПЛ
Станислав Агкацев отбил пенальти в матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"