Главным героем встречи стал Джон Кордоба, который оформил покер. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова.
Во втором тайме гости имели шанс забить, однако Даниил Лесовой не реализовал пенальти - Станислав Агкацев выручил команду.
После этой победы "Краснодар" набрал 49 очков и продолжает лидировать в чемпионате. "Пари НН" с 20 баллами идёт на 13-й позиции.
Голы: Кордоба (6, 12, 49, 86), Кривцов (70)
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи (Гусейнов, 72), Аугусто, Кривцов (Ленини, 72), Са (Боселли, 25), Кордоба
"Пари НН": Медведев, Кирш (Фаринья, 61), Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов (Коледин, 79), Сефас (Сидоренко, 77), Тичич (Урванцев, 77), Бальбоа (Лесовой, 61), Олусегун
Предупреждения: Аугусто (82)
"Краснодар" разгромил "Пари НН", Кордоба оформил покер
"Краснодар" уверенно разобрался с "Пари НН" в матче 22-го тура РПЛ, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
