Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Краснодар
5 - 0 5 0
Нижний НовгородЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Сочи1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

"Краснодар" разгромил "Пари НН", Кордоба оформил покер

"Краснодар" уверенно разобрался с "Пари НН" в матче 22-го тура РПЛ, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
Фото: ФК "Краснодар"
Главным героем встречи стал Джон Кордоба, который оформил покер. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова.

Во втором тайме гости имели шанс забить, однако Даниил Лесовой не реализовал пенальти - Станислав Агкацев выручил команду.

После этой победы "Краснодар" набрал 49 очков и продолжает лидировать в чемпионате. "Пари НН" с 20 баллами идёт на 13-й позиции.

Голы: Кордоба (6, 12, 49, 86), Кривцов (70)

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи (Гусейнов, 72), Аугусто, Кривцов (Ленини, 72), Са (Боселли, 25), Кордоба

"Пари НН": Медведев, Кирш (Фаринья, 61), Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов (Коледин, 79), Сефас (Сидоренко, 77), Тичич (Урванцев, 77), Бальбоа (Лесовой, 61), Олусегун

Предупреждения: Аугусто (82)

