Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Краснодар
5 - 0 5 0
Нижний НовгородЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Сочи1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Кордоба возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Джон Кордоба забил четыре гола в игре 22-го тура чемпионата России с "Пари НН" и поднялся на первое место в списке лучших снайперов Премьер-лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
После этой игры на счету колумбийского нападающего 13 голов в 20 матчах РПЛ. Форвард "Краснодара" обошёл Брайана Хиля (12), Алексея Батракова (11) и Эдуарда Сперцяна (11).

"Краснодар" после победы имеет в активе 49 очков и остаётся на первом месте в таблице российского чемпионата. В следующем туре команда сыграет с "Ахматом" 4 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится