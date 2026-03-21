После этой игры на счету колумбийского нападающего 13 голов в 20 матчах РПЛ. Форвард "Краснодара" обошёл Брайана Хиля (12), Алексея Батракова (11) и Эдуарда Сперцяна (11).
"Краснодар" после победы имеет в активе 49 очков и остаётся на первом месте в таблице российского чемпионата. В следующем туре команда сыграет с "Ахматом" 4 апреля.
Кордоба возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Джон Кордоба забил четыре гола в игре 22-го тура чемпионата России с "Пари НН" и поднялся на первое место в списке лучших снайперов Премьер-лиги.
