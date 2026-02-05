"Период непростой для всех. Все прекрасно понимают: с такими футболистами мы должны занимать совсем не то место, на котором сейчас находимся", - сказал Миранчук "Матч ТВ".
Московское "Динамо" финишировало на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона 2025/2026. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 матчах и отстают от призовой тройки на 16 баллов.
Весеннюю часть чемпионата команда начнет 1 марта и сыграет у себя дома в 19-м туре против "Крыльев Советов".
Миранчук высказался о результатах "Динамо" в текущем сезоне РПЛ
Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук оценил выступление бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва