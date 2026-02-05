Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Миранчук высказался о результатах "Динамо" в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук оценил выступление бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Период непростой для всех. Все прекрасно понимают: с такими футболистами мы должны занимать совсем не то место, на котором сейчас находимся", - сказал Миранчук "Матч ТВ".

Московское "Динамо" финишировало на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона 2025/2026. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 матчах и отстают от призовой тройки на 16 баллов.

Весеннюю часть чемпионата команда начнет 1 марта и сыграет у себя дома в 19-м туре против "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится