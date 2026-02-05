"Чемпионат Турции сильнее, чем греческий. Для Фёдора переход в "Кайсериспор" — шаг в правильную сторону", - сказал Таранов "Чемпионату".
4 февраля "Кайсериспор" официально сообщил о переходе на правах аренды центрального нападающего ПАОКа Федора Чалова. Напомним, ранее к турецкой команде присоединился российский вингер Денис Макаров.
Чалов играл за греческий клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник московского ЦСКА принял участие в 21 матче, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Таранов оценил трансфер Чалова в "Кайсериспор"
Бывший российский футболист Иван Таранов поделился эмоциями от перехода российского нападающего Федора Чалова в "Кайсериспор".
Фото: ФК ПАОК