Трамп раскритиковал стоимость билетов на чемпионат мира

Стоимость билетов на матчи чемпионата мира вызвала вопросы даже у президента США Дональда Трамапа.

- Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить. Я хотел бы, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли пойти, - передаёт слова Трампа The New York Times.

Трамп заявил, что сам не готов платить 1120 долларов за посещение матча группового этапа между сборными США и Парагвая.При этом он отметил высокий спрос на билеты и коммерческий успех будущего турнира. Ранее фанаты уже обращались в ФИФА с просьбой изменить ценовую политику и временно остановить продажи.