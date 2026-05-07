Игрок "Реала" потерял память после драки с одноклубником - источник

В испанских СМИ появились новые подробности конфликта между футболистами " Реала " Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Как сообщает El Chiringuito, после драки в раздевалке уругвайскому полузащитнику потребовалось медицинское обследование. По данным источника, во время потасовки Тчуамени ударил партнёра по команде, после чего Вальверде упал и ударился головой о стол. Сообщается, что хавбек частично потерял память и не смог вспомнить некоторые эпизоды.



Отмечается, что напряжение между игроками возникло ещё на тренировке днём ранее. Позже конфликт продолжился уже в раздевалке команды.