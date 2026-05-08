Сергеев высказался после вылета "Динамо" из Кубка России

- Почему неудачно играем с "Краснодаром"? Я не знаю. Если вы не можете объяснить, то я тоже не знаю. Сегодня у нас были шансы, почему нет? Во втором тайме были подходы. И в первом, когда Артур бил, вратарь спас. У них тоже были моменты.
- Есть понимание, останется ли Гусев в "Динамо"? Хотели бы, чтобы он остался?
- Конечно, хотел бы.
- Какие цели на остаток сезона? Есть ли желание отомстить "Краснодару" в матче РПЛ и подпортить им праздник?
- Осталось две игры. Будем настраиваться на победу. Для нас каждый матч принципиальный.
Rusfootball.info